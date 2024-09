Äußerst bedenkliche Wettervorhersagen stellten das Organisationsteam des LE-Laufevents vor die schwierige Entscheidung, ob die 15. Auflage der Laufveranstaltung am Samstag abgesagt oder wie geplant stattfinden soll. Schlussendlich entschied man sich für Letzteres und unter verhältnismäßig guten Lauf­bedingungen wurden in der Leobener Innenstadt wieder die Beine für den guten Zweck in die Hand genommen.