„Die Stadt ist ohne das Land nichts und das Land ohne die Stadt auch nicht“, sagt Hans Woschner, ehemaliger Obmann des Stadtmarketings Leoben. Vor nunmehr 30 Jahren rief er gemeinsam mit Altbürgermeister Matthias Konrad das Stadt-Land Fest ins Leben, welches das Leben am Land und die landwirtschaftlichen Erträge in der Stadt sichtbar machen sollte. Mit großem Erfolg, denn am 22. September feiert die Veranstaltung ihren runden Geburtstag.