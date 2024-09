Mexikanische Takis, chinesisches Fanta, oder doch lieber einen Schwangerschaftstest? Die Auswahl ist ungewöhnlich, aber groß in „Paulis 24/7 Automatenshop“ in der Leobener Homanngasse. Und obwohl die Produkte auf den ersten Blick nicht ganz zusammenpassen, sind sie für Paul Doru-Bucur (28) aus Graz eine Businessidee, die erfolgreich aufgegangen ist.

„Ich bin durch einen Freund auf die Idee gekommen. Er betreibt in Graz einen Automatenshop, da wollte ich auch einen eröffnen“, so Doru-Bucur, der eigentlich gelernter Elektriker ist und nun Teilzeit im Kundendienst des Porsche-Geschäfts in Graz-Liebenau arbeitet. Weil es Automatenshops in Graz schon zur Genüge gebe, habe er sich mit Leoben einen Standort ausgesucht, in dem Automatenshops noch Neuland sind.

Probiert alle Produkte selbst

Drei Automaten gibt es in dem kleinen Geschäft und einen Kaffeeautomaten, ganz ohne Bedienung kann man sich hier kaufen, was das Herz begehrt – zu jeder Tages- und Nachtzeit. Der Fokus liegt auf Snacks und Süßigkeiten aus dem Ausland, die gerade im Trend sind und hierzulande eher selten im Supermarkt anzufinden sind.

Die Ideen für seine Produkte bekommt er vorrangig von TikTok, wo er auch Werbung für seinen Automatenshop betreibt. „So kann man viel schneller bei den Kunden ankommen“, erklärt der 28-Jährige. Welche Produkte aber letztendlich wirklich in seinen Automaten landen, das liegt einzig und allein in seinen Händen. Er verkauft nur Dinge, die ihm selbst auch schmecken – er probiert also alles durch.

Kundenwünsche werden aufgegriffen

Besonders beliebt seien auch die angesagten „Prime“-Drinks und „Gönrgy“-Energydrinks. Eine Besonderheit stellen zweifelsohne die Schwangerschaftstests dar, die inmitten der Getränke und Snacks herausstechen. Warum es diese dort zu kaufen gibt? „Falls es jungen Frauen unangenehm ist, in der Apotheke oder in der Drogerie einen Test zu kaufen“, erklärt Doru-Bucur.

Nach leichten Anfangsschwierigkeiten laufe das Geschäft mittlerweile sehr gut. Zwei bis drei Mal in der Woche fährt Doru-Bucur nach Leoben, um die Automaten nachzufüllen. Um den Wünschen der Kunden in Zukunft noch besser zu entsprechen, plant er, eine Tafel anzubringen, an der man Produktwünsche anbringen kann.