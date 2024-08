Nach der am Mittwoch wieder laut gewordenen Forderung nach einem Notarztstützpunkt in Eisenerz nimmt auch Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl Stellung: „Egal, wo jemand lebt, die Gesundheitsversorgung darf keinen Unterschied machen. Daher erweitern wir die bestehende Notfallversorgung noch in diesem Jahr um einen 21. und virtuellen Notarztstützpunkt sowie um ärztliche Erstversorger.“