Der Frühsommer ist bekanntlich Erdbeerzeit. Insgesamt zählen Erdbeeren zu den Top 4 Obstsorten in Österreich: Der Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei rund 3,6 Kilogramm pro Jahr. In der recht kurzen, in der Regel von Mai bis Juli andauernden Erdbeersaison, erfreuen sich die Früchte vor allem zum Selberpflücken auch bei den großen und kleinen Obersteirerinnen und Obersteirern großer Beliebtheit, wie Robert Hafellner von „Bobby‘s Erdbeeren“ bestätigt.