Pkw- und Lkw-Lenker, die viel zu schnell durch Siedlungen fahren, Rad- und Scooterfahrer, die Gehsteige als Autobahnen benutzen, verärgerten in jüngster Zeit vor allem Anrainer in Leoben-Donawitz. Doch auch in anderen Stadtteilen liegen manchmal die Nerven blank. Die Polizei wird nun jeweils eine Woche lang Schwerpunktkontrollen durchführen, wie Karl Holzer, Stadt-und Bezirksparteikommandant von Leoben, erklärt.