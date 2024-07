Die massiven Überschwemmungen in der Bergmanngasse 40 bis 46 und der umliegenden Liegenschaft in unmittelbarer Umgebung des Kehrwaldes haben die Verantwortlichen auf den Plan gerufen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die meisten Mieterinnen und Mieter der vier Mehrparteienhäuser bauliche Verbesserungen gefordert haben. Bereits Dienstag haben sich Vertreter der Hausverwaltung Giwog sowie der Stadtgemeinde und der Stadtwerke Trofaiach getroffen, um bei einem Lokalaugenschein Maßnahmen in Gang zu setzen.