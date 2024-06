Ein wesentlicher Baustein für den Erfolg der Energiewende sei der Rückhalt der Steirerinnen und Steirer, davon ist Landesrätin Ursula Lackner überzeugt. Um der Bevölkerung auch einen besseren Zugang zur Energiegewinnung zu ermöglichen, hat Lackner den „Langen Tag der Energie“ ins Leben gerufen, der am Samstag bereits zum zweiten Mal über die Bühne ging. „Im Normallfall passiert die Energieerzeugung im Verborgenen, an diesem Tag war das aber anders“, so Lackner. Das bisher in Österreich einzigartige Angebot wurde von unzähligen Partnern – über das ganze Bundesland hinweg – mitgetragen. Auch im Bezirk Leoben wartete ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein.