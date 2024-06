An 20 Standorten konnten Interessierte fortschrittliche Energie-Projekte besichtigen

Zahlreiche Besucher stürmten am „Langen Tag der Energie“ im Bezirk die 20 Projekte, die an diesem Tag einen Blick hinter die Kulissen fortschrittlicher Energieprojekte boten. Vom Backen mit E-Höfen bis hin zum Bioenergie-Werk in St. Johann in der Haide war hier einiges dabei.