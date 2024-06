Eine Höhe von 4,20 Metern, eine Spannweite von 3,85 Metern und 2,8 Tonnen schwer – das sind die Eckdaten der neuen Doppelkopfadler-Skulptur inmitten des Eisenerzer Kreisverkehrs, die für den Napalm Records-Gründer Markus Riedler anlässlich der Verleihung seiner Ehrenbürgerschaft errichtet wurde. „Wenn man von der Stadt, in der man aufgewachsen ist und seine schulische Ausbildung gemacht hat, solch eine Anerkennung bekommt, ist das natürlich schon etwas Wunderschönes und berührt einen zutiefst“, schildert Riedler und fügt hinzu: „Und es ist wirklich cool, wenn man auf seinem täglichen Arbeitsweg an seiner eigenen Skulptur vorbeifahren kann.“

Bürgermeister Thomas Rauninger findet lobende Worte für Markus Riedler: „Das hat er sich einfach verdient, das ist eine Ehrung für sein Lebenswerk. Er ist auch ein Vorbild für die Kinder in Eisenerz, weil er gezeigt hat, dass man sich hier von der Pike auf etwas aufbauen kann. Und der Adler soll nicht nur ein bisschen stehen, sondern er soll Jahrzehnte überdauern.“

Der Weg bis zum Aufstellen der Stahlskulptur sei kein einfacher und vor allem ein langer gewesen, berichtet Projektkoordinator Wilfried Maierhofer. „Wir haben eigentlich gar nicht mehr so wirklich an das Projekt geglaubt, weil es sich schon ewig gezogen hat. Weil es war nicht so einfach mit dem Land Steiermark“, teilt Riedler mit, der im Vorjahr zum Ehrenbürger ernannt wurde. „Es hat dann insgesamt über ein Jahr gedauert“, ergänzt Maierhofer.

Mehr als ein Jahr dauerte es, bis die Skulptur aufgestellt werden konnte © KLZ / Vanessa Gruber

„So brutal, dass es schon wieder gut ist“

Gestaltet wurde der stählerne Adler von Franz Wahler, der bereits wichtige Projekte entlang der Eisenstraße umgesetzt hat. Eigentlich wollte er keine großen Projekte mehr in Angriff nehmen, doch dieses hat ihn dann doch umgestimmt: „Es ist so brutal, dass es schon wieder gut ist“, sagt der Künstler dazu. Unterstützt wurde Wahler von Schweißtechniker Albert Teurezbacher. Die beiden arbeiteten drei Wochen an dem Kunstwerk. „Die zwei sind wirklich verrückt, die haben acht Tage durchgeschweißt“, so Riedler.

Künstler Franz Wahler, Projektkoordinator Wilfried Maierhofer, Bürgermeister Thomas Rauninger, Ehrenbürger Markus Riedler, Schweißtechniker Albert Teurezbacher, Thomas Caser von Napalm Records und Josef Hofmarcher, Präsident des Schmiedezentrums Ybbsitz © KLZ / Vanessa Gruber

Die Adler-Skulptur wurde aus sechs Millimeter dickem, sandgestrahltem Feinblech gefertigt. Eine spezielle Behandlung des Metalls verleiht der Statue eine rostige Oberfläche. „Der Doppelkopfadler ist ja unser Maskottchen und die beiden Köpfe sollen unsere Musikrichtungen Rock und Metal repräsentieren. Metal ist Metall und es handelt sich hierbei ja auch um einen Rohstoff aus der Region – und so schließt sich der Kreis“, erklärt der Musiklabel-Gründer.