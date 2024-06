Zünftige Polkamusik, ein Pferdegespann und immer wieder steirische Juchatza. Wenn die Oberlandler z‘Loibn dieser Tage in der Stadt Leoben unterwegs sind, das eine oder andere Tänzchen wagen, dann kann der traditionelle Kirchtag auch nicht mehr in weiter Ferne liegen.

Am Sonntag, dem 23. Juni, steht die Massenburg in Leoben wieder ganz im Zeichen von Tradition und Brauchtum. Im heurigen Jahr steht den Oberlandlern die Partnergemeinde Wald am Schoberpass zur Seite. Dort war schon am 6. Juni ein Kirchtagsladen angesagt.

Am Dienstag hat das Laden in der Stadt begonnen und die Oberlandler zogen, gut gelaunt, von Geschäft zu Geschäft, um auf ihren Kirchtag, dessen Reinerlös in die Kindlkasse kommt und karitativen Zwecken zugute kommt, aufmerksam zu machen. Den Auftakt macht eine Feldmesse um 10 Uhr, mit dem traditionellen Kirchtagsanblasen und dem Einzug der Oberlandler z’Loibn beginnt dann der Kirchtag mit Musik und Unterhaltung..