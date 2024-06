„Man hat unserem lang geplanten Auftritt am 13. Juni im Kulturquartier einfach eine ähnliche Veranstaltung vor die Nase gesetzt – eine Summer Night am Hauptplatz mit zwei Countrybands und Line Dance bei freiem Eintritt“, kommentiert Dieter Rudelsdorfer alias Derry Grey von der „Irish Folk, Country, Blues and more“-Band Okemah die Terminkollision in Leoben und fügt hinzu: „Es wird uns offensichtlich nichts anderes übrig bleiben, als an diesem Tag zu spielen. Wir hoffen, der Auftritt wird einigermaßen besucht sein.“