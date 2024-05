Dirndl und Lederhosen stehen beim 100er-Fest in Leoben im Mittelpunkt

Am Hauptplatz in Leoben feiert der Obersteirische Trachtenverband am 8. und 9. Juni sein 100-jähriges Bestehen. Als zweites Geburtstagskind ist der Landes-Trachtenverband mit dabei, der 75 Jahre alt wird.