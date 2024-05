„Wir sind Musiker in einer Szene, die generell in Österreich nicht so groß ist – vor allem im ländlichen Bereich ist sie eigentlich nicht existent“, bringt Raphael Sailer aus St. Peter-Freienstein die Ausgangssituation auf den Punkt. Der 23-Jährige, der mittlerweile in Leoben wohnt, veröffentlichte als Rapper unter dem Künstlernamen „FERY EVL“ bereits drei Alben.