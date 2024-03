Pressekonferenz Nummer 334 war es am Donnerstag, mit der sich Gerhard Lukasiewicz nach 23 Jahren als Pressechef der Stadt Leoben in die Pension verabschiedete. 13 Jahre lang war er offizielle Schnittstelle zwischen Bürgermeister Matthias Konrad, den Medien und der Bevölkerung, weitere zehn Jahre lang hatte Lukasiewicz die Fäden der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation unter dem aktuellen Bürgermeister Kurt Wallner in der Hand.