„Er hat schon lange den Wunsch gehabt, noch einmal in die Radmer zu kommen“, erzählt Gerlinde Fahrleitner, die den letzten Herzenswunsch ihres bettlägerigen und kranken Vaters in die Wege geleitet hat. Gemeinsam mit dem Verein „Rollende Engel“ konnte dieser nun erfüllt werden. In einem eigens für solche Zwecke angefertigten Fahrzeug begab sich Johannes Fahrleitner (87) zum „Radmerer Erzberg“ am Fuße des Lugauer nahe dem Zentrum von Radmer, um die Aussicht auf seine Heimat auf 1200 Meter Höhe gemeinsam mit seiner Tochter zu genießen.