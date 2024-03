Unter mehr als 290 in Brüssel eingereichten Projekten im Förderprogramm „Interreg Donauraum“ wurden 60 davon für eine Förderung ausgewählt. Das Projekt WIN (Women in industrial regions), das vom Verein Steirische Eisenstraße mit weiteren Partnerorganisationen ins Rennen geschickt worden war, rangierte in der Bewertung an 17. Stelle.