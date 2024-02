Im Juli 2019 wurde der Spatenstich für ein Talk-Mahlwerk des chinesischen Unternehmens „Liaoning AIHAI Talc Corporation“ in Traboch groß gefeiert. Die Aihai Minerals Europe GmbH, eine 100-Prozent-Tochter der chinesischen Muttergesellschaft, sollte ein „erster Schritt außerhalb Asiens für das Unternehmen sein“. Doch am Mittwoch, dem 7. Februar, wurde bekannt, dass das Unternehmen mit Sitz in Traboch in die Insolvenz geschlittert ist und seinen laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Am Landesgericht Leoben wurde ein Insolvenzverfahren nach Eigenantrag des Unternehmens eröffnet.