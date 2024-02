Unter dem Motto „Perspektiven säen, Wertschöpfung ernten“, fand am Donnerstag, dem 1. Februar, der jährliche Bezirksbauerntag im Bezirk Leoben statt. Neben zahlreichen Landwirten nahm auch Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig an der Veranstaltung in Traboch teil. Im Fokus standen zukünftige Entwicklungen und Chancen im Agrarsektor.