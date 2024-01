„The Magic Kingdom - Welt der Vögel, Vögel der Welt“: So betitelte sich die Fotoausstellung von Anuradha Sarup aus Leoben in der Simon Mühle Trofaiach, die im Herbst in Szene ging. Mit einer Bilder-Spendensammlung konnten für den Kunstverein „Art Mine“ aus Trofaiach 492 Euro und für das Naturschutzzentrum in Bruck an der Mur 433 Euro gesammelt werden.