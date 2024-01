Es war für viele Menschen eine Umstellung, als aus den einzelnen Finanzämtern mit 1. Jänner 2021 das Finanzamt Österreich wurde. Durch diese Neuorganisation der Finanzverwaltung wurden aus den bisherigen Finanzämtern zusammengelegte Dienststellen. Die Standorte in Leoben, Bruck, Mürzzuschlag und Graz-Umgebung sind nun seit drei Jahren das Finanzamt Steiermark Mitte. Geleitet wird es von der Juristin Erna Tappler.

169 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich an den vier Standorten um finanztechnische Angelegenheiten. „Die Arbeit ist bundesweit ausgerichtet und alle Fälle werden gleichmäßig bearbeitet, egal, wo in Österreich das gemacht wird. Das heißt, dass Mitarbeiter unserer Standorte auch Fälle aus anderen Bundesländern bearbeiten“, erklärt Tappler.

Sichere Arbeitsplätze

„Wichtig bei der Umstellung war, dass die Standorte erhalten bleiben“, erklärt Tappler. Die Standorte in den Regionen seien sichere Arbeitsplätze. Und da werden für das Finanzamt Steiermark Mitte noch Frauen und Männer gesucht. „Die Ausschreibungen laufen. Wir suchen Leute aus allen Bereichen, die in der Bundesfinanzakademie ein bis zwei Jahre ausgebildet werden“, betont Tappler.

Durch die Corona-Pandemie habe sich der Zugang zum Finanzamt verändert. Telefonische Anfragen haben sich vervielfacht, und die Zahl der Online-Arbeitnehmerveranlagungen im Bereich Steiermark Mitte sei auf 82 Prozent gestiegen. „Durch das neu geschaffene Finanz-Service-Center, wo 300 Leute in allen Bundesländern erste Ansprechpartner sind, erhält man Auskunft, kann persönliche Termine ausmachen oder wird an Spezialisten weitervermittelt“, fügt die Dienststellenleiterin hinzu. Außerdem habe die IT-Abteilung der Finanzverwaltung dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter auch im Homeoffice ausgezeichnet arbeiten konnten und können.

Verschiedene Finanzbereiche

Zu Jahresbeginn seien die Arbeitnehmerveranlagungen, die rückwirkend für die vergangenen fünf Jahre gemacht werden können, ein großer „Brocken“. „Nachdem die Arbeitgeber bis Ende Februar alle Lohnzettel elektronisch übermittelt haben, beginnt die Hochsaison bei den Veranlagungen, die bis Ende Mai dauert. Wenn Unterlagen benötigt werden, dann verlängert sich naturgemäß die Bearbeitungszeit“, erklärt sie, bemerkt aber, dass die Bearbeitung generell schnell gehe.

An den Standorten des Finanzamtes Steiermark Mitte sind übrigens auch andere Bereiche der Finanzverwaltung untergebracht. „In Leoben ist das Team der Finanzpolizei für das Mur-Mürztal, in Bruck ist der Prüfdienst für Lohnabgaben und Beiträge, in Mürzzuschlag ist jemand vom Amt für Betrugsbekämpfung, am Grazer Standort sind alle Bereiche vertreten“, erklärt Tappler, die noch hinzufügt, dass im Bereich des Finanzamtes Steiermark Mitte 675 Millionen Euro an Steuereinnahmen zu verzeichnen waren.