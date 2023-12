Andreas Marold überraschte 2020 viele Menschen, als er in Leoben seine eigene Krampusgruppe gründete, die „Hochofen Teifl‘n“. Antrieb dafür war sein Wunsch, einmal bei einer Krampusgruppe mitzulaufen. Klingt einfach, war es für den jungen Mann aber keineswegs, saß er doch seit 2007 nach einem Badeunfall in seiner ehemaligen Heimat Stainach im Rollstuhl, war motorisch stark eingeschränkt und konnte nicht sprechen – geistig war er aber unglaublich fit und voller Ideen. Die Kommunikation mit seinen Lieben und Freunden funktionierte mit einem Speziallaptop oder über Mimik. Am 10. Dezember ist der 25-Jährige unerwartet verstorben, am 15. Dezember fand seine Verabschiedung am Zentralfriedhof Leoben statt.

Schon als Kind übten Krampusläufe eine magische Anziehungskraft auf ihn aus. Doch nach seinem Unfall war keine Gruppe bereit, ihn aufzunehmen. Die Begründung: Es sei zu gefährlich, einen Rollstuhlfahrer mitzunehmen und die Verantwortung zu groß. Doch Andreas ließ sich nicht von seinem Traum abbringen und gründete seine „Hochofen Teifl‘n“. „Das fördert die Gemeinschaft in der Gesellschaft, durch gemeinsame Interessen können Barrieren überwunden werden. Das ist das, was ich mit meiner Krampusgruppe möchte“, erklärte er im Dezember 2022. Sein Ziel war es, Inklusion zu thematisieren. Das gelang ihm auch schon 2017, als er seine eigene Biografie veröffentlichte.

Seine Freunde und andere Gruppen haben auch in Social-Media-Kanälen von Andreas Abschied genommen – seine Gruppe mit sehr rührenden Worten: „Du hast es geschafft, deine Träume wahr werden zu lassen. Hast es geschafft, so viele Menschen zu berühren. Hast nie aufgegeben, egal, wie schwer es wurde. Im Gegenteil, du bist nur noch stärker geworden. Du warst ein absolut beeindruckender Mensch, Andy. Wir haben so viel von dir lernen dürfen. Danke Andy, es ist uns eine Ehre, dass wir dich kennenlernen durften. Du wirst ewig in unseren Herzen weiterleben, so, wie wir weiter für deinen großen Traum kämpfen werden“, verabschiedeten sich seine Kameraden von ihm.