Der Budgetvoranschlag für das Jahr 2024 war bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Eisenerz zentrales Thema, ging es doch auch darum, was sich die Stadtgemeinde im kommenden Jahr leisten muss. Und da standen drei große Brocken auf dem Plan. Zum einen ist das Vitalbad-Dach dringend zu sanieren, der Boden in der Sporthalle ist zu erneuern und auch die weitere Sanierung der B 115. Auch Gebührenerhöhungen um durchschnittlich 6,1 Prozent wurden beschlossen. Beim Wasser, das nach individuellem Verbrauch abgerechnet wird, liegt die Erhöhung bei zehn Prozent.