Vorfreude ist die schönste Freude. Was den Ägyptenurlaub einer Leobenerin betrifft, den sie im März dieses Jahres antreten wollte, blieb es allerdings bei der Vorfreude. Und selbst die währte nur kurz. Denn statt mit dem Flugzeug im Süden landete die Frau abrupt im Gipsraum eines Spitals. Was hingegen schon lange dauert, ist ein Rechtsstreit mit dem Betreiber einer Raststation. Und da ist kein Ende in Sicht. Doch der Reihe nach.