„Es war schön, es war wirklich schön“, seufzt Helga Leis-Schenkermaier mit Tränen in den Augen. Gemeinsam mit Ehemann Reini Schenkermaier schwelgt sie Zuhause in der gemütlichen Stube in Erinnerungen - in unglaublich schönen, in unfassbar traurigen, in allem einfach, was die Zwei und das Erzbergbräu die letzten zwölf Jahre geprägt hat. Der Abschied fällt den beiden unheimlich schwer.