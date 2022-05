Nach einjähriger, coronabedingter Pause wagten heuer viele Judenburger Schulen erneut den Start in eine Ballsaison. Mit dem Thema "Walk of Fame" gelang den 53 Maturantinnen und Maturanten des BG/BRG-Judenburg am 25. Mai 2022 ebenso ein wahrhaft filmreifer Abgang.

Um 18.30 Uhr wurden die Tore zur Traumfabrik geöffnet, passend zur TV-Primetime begann um 20.15 Uhr die Polonaise, zusammengestellt von der Tanzschule Dietrich, in der die Absolventinnen und Absolventen in zwei Gruppen geteilt zu dramatischer Filmmusik tanzten. Nach ein paar Worten vonseiten des Ballkomitees sowie der Direktorin Ursula Schriefl verlagerte sich das Ballgeschehen in die diversen Tanzlocations und Bars des Veranstaltungszentrums. Auf der Bühne gab Hakuna Matata Klassiker für Jung und Alt zum Besten. Im Gewölbekeller, welcher zugunsten des Balls im "Star Wars"-Stil dekoriert wurde, sorgte "Lost Taste PL Soundpark" für Stimmung, in der Hip-Hop Cave übernahm DJ "Jalix" diese Aufgabe.

Hungrige Gäste wurden im Zuge der Veranstaltung vom Service des "Hubertushof" versorgt, welcher von den helfenden Händen der Schüler der siebten Klassen unterstützt wurde. Auch konnten bis spät in die Nacht Lose für eine Tombola erworben werden, der Hauptpreis war ein Gutschein der Fahrschule Blauensteiner.

Um Mitternacht gaben die Maturantinnen und Maturanten schließlich mehrere Einlagen zu bekannten Hollywood-Klassikern zum Besten, um ihrem Maturaball einen filmreifen Ausklang zu liefern.