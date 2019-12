Facebook

Was für ein Wochenende! Von der Ober- bis zur Weststeiermark und in Graz lag das Land im (Matura-)Ballfieber. Nach einem wahrhaften Maturaball-Reigen am vergangenen Wochenende veranstalteten Samstagabend fünf steirische Schulen, die HLW Fohnsdorf, die HAK Voitsberg, sowie in Graz die Bafep & Bulme, das BG/BRG Carneri und das Gibs ihre diesjährigen Maturabälle. Wir haben für Sie die schönsten, feierlichsten und lustigsten Momente eingefangen - klicken Sie sich durch unsere Bilderstrecken!

Maturaball Gibs



Die Grazer Schule lud zu ihrem diesjährigen Aschlussball in die Helmut-List-Halle - Motto: "Glowball - Tonight We Make the World Shine".

Maturaball BG/BRG Carnerigasse

"Ballvedere - die letzte Nacht sind wir an der Macht" - dieses Motto wählten die Schüler des BG/BRG Carnerigasse.

Maturaball Bafep & Bulme

Unter dem Motto "Life is a highway - next stop: Matura" feierten die Maturanten der Bafep & Bulme in der Seifenfabrik.

Maturaball Hak Voitsberg

Die weststeirischen Schülerinnen und Schüler ließen sich von "Queen" inspierieren - das Motto ihres Balls: "Bohemian Rhapsody – Rocking Back in Time".

Maturaball HLW Fohnsdorf

"Ladies Army – die Elite rüstet ab" - unter dieses Motto stellten die Maturantinnen der HLW Fohnsdorf ihren Maturaball in der Freizeitanlage Zechner in Kobenz.

Maturaball HTL Pinkafeld

Die Schülerinnen und Schüler der HTL Pinkafeld luden am Samstag ins Mezo Oberwart - ihr Motto: "Electro Wars - may the Volts be with you!"