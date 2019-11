Die Parteichefs von SPÖ, FPÖ, Grüne, Neos und KPÖ trafen am Mittwoch ÖVP-Chef Hermann Schützenhöfer. Am Nachmittag tagten zudem die blauen Gremien. Kunasek bleibt im Amt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Klimt-Weithaler (KPÖ) © (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Fünf Parteichefs waren am Mittwoch beim Ersten nach der Wahl. Wie es so war, skizzierten vier im Anschluss.

Wie es so kommen konnte, hat außerdem die FPÖ aufgearbeitet. Mario Kunasek wurde das Vertrauen ausgesprochen.

Inhaltlich wolle man "weiterhin die Themen Gesundheit, Migration, Soziales und Sicherheit" beackern.