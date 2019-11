Im ersten Anlauf gescheitert waren NEOS auch in Kärnten (2018) sowie im Burgenland und in Oberösterreich (jeweils 2015).

Ihren sechsten Landtag haben NEOS bei der Landtagswahl in der Steiermark erobert. Nachdem sie 2015 gescheitert sind, schafften sie es heuer - mit Niko Swatek an der Spitze -, das Grundmandat im Wahlkreis 1 Graz und Umgebung zu erobern, das für den Einzug ins Landesparlament nötig ist. Im ersten Anlauf gescheitert waren NEOS auch in Kärnten (2018) sowie im Burgenland und in Oberösterreich (jeweils 2015).