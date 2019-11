Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kunasek auf dem Hauptplatz Leibnitz © Ernst Sittinger

Die Frau am Empfangstresen der Tischlerei Schantl in Gleinstätten schaut leicht ratlos. „Ihr wollts ein bissl da umadum gehen, gell?“ fragt sie die Männer in blauen Anoraks. Mario Kunasek bejaht. Der FPÖ-Chef ist auf Betriebsbesuch, er hat ein Dutzend Mitarbeiter samt Bezirksparteiobmann Gerhard Hirschmann im Schlepptau.