Woher soll in Zukunft das Pflegepersonal kommen? Was braucht es noch in der Steiermark?

Sandra Krautwaschl (Grüne) © gruene/pod

Die Sicherung der Pflege gehört für die steirischen Grünen zu den wichtigsten Themen überhaupt: Die Pflege sei ein Menschenrecht, das allen Menschen zur Verfügung stehen müsse.

Doch „in keinem anderen Bundesland gibt es so viele (teure) private Pflegeheime – und so wenige mobile Dienste“. Die Grünen fordern daher vehement den Ausbau mobiler Dienste, um den Bedarf an Pflegeheimplätzen zu senken. Und somit die teuerste Form der Pflege, was „wiederum Mittel für den Ausbau mobiler Dienst bringt“.