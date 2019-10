Sicherheit beginnt für viele an der Staatsgrenze und hat die Anzeigenstatistik als Maßstab. Zumindest personell rüstete die Polizei in den letzten Jahren auf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Grenzschutzübung im Juni 2018 in Spielfeld © LPD Steiermark

Müssen sich die Steirer heute mehr als früher fürchten, Opfer einer Straftat zu werden? Die Kriminalstatistik gibt zumindest Auskunft über das Anzeigenaufkommen, und das stieg in der Steiermark im ersten Halbjahr 2019 nach Jahren des Rückgangs wieder an - um knapp 8 Prozent. Dies ist vor allem dem weiter florierenden Betrug via Internet zuzuschreiben, heißt es im Landespolizeikommando. Es wurden heuer auch mehr Drogendelikte verfolgt. Das ist eine Folge der verstärkten Überwachung in Graz, inklusive Einrichtung von Schutzzonen. Diese Aktion gilt als Erfolg.