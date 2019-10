Facebook

Wer in den Landtag will, muss zuerst die Sechs-Prozent-Hürde schaffen © Jürgen Fuchs

Die NEOS haben das erklärte Ziel, am 24. November im zweiten Anlauf den steirischen Landtag zu erobern. Dies ist aber schwieriger als in den anderen Bundesländern. In der Steiermark gibt es keine landesweite Prozenthürde. In den Landtag kommt nur, wer ein Grundmandat in einem der vier Wahlkreise holt. Und das ist teuer: Selbst im größten Wahlkreis Graz und Umgebung kostet es mehr als sechs Prozent.