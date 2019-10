Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hermann, Kunasek, Kogler © kk

Mit der Vorstellung der FPÖ-Landesliste und Wahlkreiskandidaten steuern Mario Kunasek, Stefan Hermann und Landes-GF Anton Kogler weiter in Richtung Landtagswahlkampfauftakt. Dieser wird am 24. 10. in Leoben sein - mit dem neuen Bundesobmann Norbert Hofer.