Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Generalsekretär Nick Donig und Landessprecher Niko Swatek. © kk

Die Neos treten bei der Landtagswahl in der Steiermark am 24. November wie angekündigt an. Ziel: Erstens in den Landtag einzuziehen. Zweitens "als konstruktive, aber kritische Oppositionskraft vor allem das Thema Bildung in den Mittelpunkt rücken", sagte Landessprecher Niko Swatek am Dienstag.

2015 schafften die Pinken rund um Uwe Trummer den Einzug nicht (2,64 Prozent der Stimmen).