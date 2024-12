Die Debatte im FPÖ-Parteipräsidium brachte ein klares Ergebnis: Knapp nach 18 Uhr stand am Sonntag fest, dass die steirische FPÖ mit der ÖVP eine Landesregierung bilden will. Ab Montag werden FPÖ und ÖVP darüber verhandeln. Das habe man einstimmig entschieden, verlautete aus der blauen Zentrale.

Damit bekommt die Steiermark, wie es aussieht, erstmals eine blau-schwarze Regierung, während die SPÖ, die seit 1945 mit am Regierungstisch saß, nun wohl den bitteren Gang in die Opposition antreten muss. Zunächst hatte es zwar nach einem Flirt von FPÖ und SPÖ ausgesehen. SP-Landesvorsitzender Anton Lang wäre diesem Experiment nicht abgeneigt gewesen.

„Inhaltlich die größten Schnittmengen“

Doch es gab von Beginn an auch gewichtige Gründe für ein Zusammengehen von FPÖ und ÖVP. Ideologisch und programmatisch sind sich diese zwei Parteien näher. FPÖ-Chef Mario Kunasek will als Landeshauptmann Akzente setzen und peilt einen spürbaren Politikwechsel an. Dies hält man mit der ÖVP leichter für möglich. Beide Parteien hätten „inhaltlich die größten Schnittmengen“ und es gebe die „perspektivische Chance“ auf eine rasche Regierung, erklärte die FPÖ am Abend.

Beide Parteien würden zusammen 62 Prozent der Wählerschaft repräsentieren – mehr als jede andere Paarung. „Damit wird dem Wählerwillen am Größtmöglichen entsprochen“, meinte Kunasek. Zudem haben laut Wählerstromanalyse 56.000 frühere ÖVP-Wähler diesmal blau gewählt. Auch diesen Zuwanderern fühlt sich die FPÖ verpflichtet.

Bis die Würfel fielen, waren einige Hürden auszuräumen. ÖVP-Obmann Christopher Drexler musste eine Art Garantieerklärung abgeben, dass das, was Kunasek und er in den nächsten Tagen ausverhandeln, dann später auch von allen anderen führenden Kräften in der Volkspartei mitgetragen wird. Denn der künftige Landeshauptmann will stabile Verhältnisse, auch wenn schwierige und kontroversielle Entscheidungen anstehen. Die ÖVP dürfte auch angeboten haben, nicht am umstrittenen Leitspital in Stainach-Pürgg festzuhalten. Sie habe „unmissverständlich signalisiert, als stabiler Partner der künftigen Landesregierung angehören zu wollen“, hieß es in der FPÖ.

„Sehr gute Gesprächsbasis“

Die ÖVP ließ wissen, sie gehe „motiviert“ in die Verhandlungen. „Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam die drängendsten Herausforderungen für unser Land am besten lösen können“, sagte Noch-LH Christopher Drexler. In den Sondierungen habe es eine „sehr gute Gesprächsbasis“ gegeben.

Der weitere zeitliche und inhaltliche Fahrplan soll am Montag festgelegt werden. Spannend könnte die Frage der Ressortverteilung werden. Das beginnt bei der Größe der Landesregierung: Laut Landesverfassung besteht sie aus „sieben bis neun“ Personen. Errechnet man anhand des Wahlresultats einen „mathematisch gerechten“ Schlüssel, dann würde sich ein gutes Kräfteverhältnis entweder mit 5 zu 4 (bei neun Regierern) oder mit 4 zu 3 (bei sieben Regierern) ausgehen. Für eine achtköpfige Regierung hingegen ist kein so ausgeglichener Schlüssel möglich. Weder 4:4 noch 5:3 ist gerecht.

Verkleinert sich Regierung auf sieben Personen?

Das nährt Spekulationen: Eine Aufblähung auf 9 ist von der FPÖ nicht zu erwarten, aber eine Verkleinerung der Regierung auf 7 halten einige Beobachter schon für denkbar. Kunasek könnte damit gleich einen „neuen Sparkurs“ signalisieren. Nur müsste halt die FPÖ auf ihren fünften Landesrat verzichten. Ob sich Kunasek das antut und ob er das innerparteilich vermitteln kann, ist fraglich.

Bei den Inhalten wird man sich wohl schnell auf infrastrukturelle (und andere) Forderungen an den Bund einigen können, etwa auf den Ausbau der A 9 südlich von Graz. Aber die nötigen Sparmaßnahmen werden ein harter Brocken. Viele Institutionen, deren Arbeit bisher mit Landesgeld gestützt wurde, sehen dem Tauziehen mit Bangen entgegen.

Für die FPÖ werden Parteichef Mario Kunasek, Landesparteisekretär Stefan Hermann und Bürochef Michael Klug verhandeln. Das Team der ÖVP steht formell noch nicht fest, dürfte aber aus Drexler, dessen Büroleiterin Angelika Unger und Landesrat Werner Amon bestehen. Wie es nach Ende der Verhandlungen in der ÖVP personell weitergeht, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Wahl der neuen Regierung im Landtag könnte schon in der konstituierenden Sitzung am 18. Dezember stattfinden.