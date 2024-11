“Wir haben Geschichte und politische Bildung. Aber politische Bildung kommt einfach zu kurz”, sagt Anni Chen aus Graz. Das Thema interessiert die 17-Jährige. Sie besucht das Akademische Gymnasium in Graz und ist in der Landesschulvertretung tätig. Auch an Politikdiskussionen kennt sie schon, sie war schon bei anderen Veranstaltungen zu Gast.