Arbeit und Wirtschaft sollen in der künftigen Landesregierung in einem gemeinsamen Ressort behandelt werden – und zwar unter der Ägide der ÖVP: Mit dieser Forderung wollen Spitzenkandidat Christopher Drexler und Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl in die Regierungsverhandlungen nach der Landtagswahl gehen, wie sie am Mittwoch bei der VP-Programmpräsentation ankündigten. „Arbeit und Wirtschaft gehen immer Hand in Hand, wir müssen jede Synergien nutzen“, sagte Drexler.