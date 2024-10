Wenn die Grazer KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr mit Landtagswahl-Spitzenkandidatin Claudia Klimt-Weithaler wahlkämpft, muss Listenzweiter Alexander Melinz in der zweiten Reihe Platz nehmen. So geschehen am Mittwoch in Graz, als die KPÖ ihre Kampagne vorstellte. Ganz zugeschnitten auf Klimt-Weithaler, die Klubobfrau wird als „Glaubwürdig. Engagiert. Erfahren“ plakatiert.