Die steirische KPÖ stellte am Donnerstag in Graz ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl am 24. November vor. Die Kommunisten konzentrieren sich auf ihre Kernthemen leistbares Wohnen, Soziales, Pflege und Gesundheitsbereich sowie die Elementarbildung. Spitzenkandidatin Claudia Klimt-Weithaler sagte über die Ziele der Wahl, dass die KPÖ „stärker werden“ wolle - ein drittes Mandat im Landtag würde dieses Ziel erfüllen. Das Wahlkampfbudget beträgt rund 500.000 Euro.