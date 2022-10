In der Landstube steht am Dienstag der Finanzfahrplan für 2023 im Mittelpunkt. Vize-Landeshauptmann Anton Lang (SPÖ) hält einmal mehr die Budgetrede: Da wird wohl von „nachhaltigen und gezielten Investitionen in die Zukunft“ zu hören sein. Von zusätzlichem Geld für Gesundheit, Pflege, Soziales, Bildung und Klimaschutz. Aber auch von Krise, Krieg, Teuerungen, Unsicherheiten und Herausforderungen.