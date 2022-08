Die FPÖ-Sommerkampagne 2022 hebt Ihren Regierungsanspruch, hebt die Gemeinden, wo die Blauen mitregieren, hervor. Warum macht die Steirer-FPÖ auf regierungstauglich?

MARIO KUNASEK: Wir machen nicht auf etwas. Als stärkste Oppositionspartei wär es falsch, nicht in die Regierung zu wollen. In der Steiermark haben wir abwechselnd ÖVP und SPÖ an der Spitze – alles andere als eine Erfrischungskur. Das würde sich mit neuen Mehrheiten und unserem Programm ändern.