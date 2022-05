Die "lang versprochene Pflegemilliarde" kommt, so der Gesundheitsminister Johannes Rauch am Donnerstag. Zustimmung kommt von Pflegelandesrätin Juliane Bogner-Strauß: "Heute ist ein guter Tag für die Pflege. Was mich auch als Bildungslandesrätin besonders freut, ist die substantielle Verbesserung in allen Bereichen der Ausbildung und die Umsetzung eines Pilotprojekts zur Pflegelehre".