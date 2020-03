In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Die steirische Behindertenhilfe beratschlagt heute darüber, welche Teilbetriebe geschlossen werden, um den Betrieb in der Basisversorgung aufrechtzuerhalten und auf alle Verdachtsfälle oder Erkrankungen mit dem Coronavirus vorbereitet zu sein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für viele Ältere mit Behinderung ist das Heim ihr einziges Zuhause. Wenn sie sich infizieren, wird es schwierig. © the_builder - Fotolia

Hinter den Kulissen wird am Notfallplan für einen Bereich gearbeitet, der bisher nicht so sehr im Fokus stand, der den Betroffenen - Mitarbeitern ebenso wie Klienten und ihren Angehörigen - aber große Sorge bereitet: Im Bereich der Behindertenbetreuung - vor allem der Betreuung der älteren Menschen mit Beeinträchtigung - hat man es oft mit der Risikogruppe von Menschen mit Vorerkrankungen zu tun. Und meist sind es Menschen, die in großer Abhängigkeit von den Institutionen, die sie betreuen, leben.