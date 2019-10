Neue Lachnummer im Streit um die Shoppingcity Seiersberg: Verdeckter Ermittler der Volksanwaltschaft wollte "Straße" am Feiertag benützen. Security-Mann scheuchte ihn fort und drohte mit Besitzstörungsklage.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) J�rgen Fuchs (J�rgen Fuchs)

Seit mehr als 15 Jahren wird um die Zulässigkeit der Shoppingcity Seiersberg (SCS) gestritten, und dieser Dauerstreit gewinnt jetzt wieder an Brisanz. Denn der Verfassungsgerichtshof hat am Freitag eine Reihe von Bedenken gegen das neue steirische Straßengesetz aufgelistet. In den nächsten Monaten wird er das Gesetz von Amts wegen prüfen.