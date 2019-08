Ein Steiermarktag führte die Spitzenkandidatin der SPÖ am Freitag nach Eisenerz und in den Bezirk Liezen.

Lindner, Rendi-Wagner und Leichtfried am Rostfest © sp-gallhofer

Pamela Rendi-Wagner kam am Freitag in die Obersteiermark, mit Mario Lindner besuchten sie in Landl einen Frühschoppen.