Starker Kritik von FPÖ, Grünen und KPÖ zum Trotz haben SPÖ und ÖVP in der Steiermark am Dienstag die Novelle der Gemeindeordnung auf den Weg gebracht. Die Ortsteilbürgermeister sind damit Geschichte.

Gemeindesprecher Erwin Dirnberger (ÖVP) © Juergen Fuchs

Am Dienstag gaben SPÖ und ÖVP grünes Licht zur Neufassung der steirischen Gemeindeordnung. Diese solle "noch praxisgerechter" sein. Man wolle "Verwaltung und Vollzug einfacher und zugleich transparenter gestalten", so die Gemeindesprecher Erwin Dirnberger (ÖVP) und Karl Petinger (SPÖ) in einer Aussendung.

