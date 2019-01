Am heutigen Tag der Elementarbildung machen die steirischen Pädagoginnen und Pädagogen auf ihre schwierige Lage aufmerksam. Politische Kritik gibt es am Entwurf des Kindergartengesetzes, das völlig neu überarbeitet werden müsse.

Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ): "Zuwenig Personal" © APA/ERWIN SCHERIAU

Viele Wünsche gibt es an die Elementarpädagogen, aber wenig Geld. Am heutigen Tag der Elementarbildung gibt es Aktionen an den steirischen Ausbildungsstätten, in Judenburg wird der ganze Hauptplatz zur Bühne. Schüler sind mit einem Fragebogen unterwegs und wollen auf diese Weise den Wissensstand der Bevölkerung zur Bedeutung der Ausbildung im Kindergarten fürs ganze weitere Leben erheben und erweitern.

