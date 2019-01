Facebook

Glücksbringer in Händen: Schützenhöfer und Schickhofer © (c) Robert Frankl/Land Steiermark

Die Schneemassen und die Lawinensituation in der Obersteiermark waren Hauptthemen, als die Landesspitzen am Dienstagabend zum traditionellen Empfang der Medien- und Kommunikationsbranche in die Grazer Burg geladen haben. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Vize-LH Michael Schickhofer gingen beide auch auf die Gesundheitsversorgung im Norden ein. Diese habe Priorität und würde professionell gesichert. An der Spitalsreform ändere sich nichts, daran „halten wir fest“, so Schützenhöfer.

