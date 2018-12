Kleine Zeitung +

Kärnten legte vor Die Steirer zieren sich beim Glyphosatverbot noch

EU-Kommission gibt grünes Licht für Kärntens Verbot des umstrittenen Unkrautvernichters – allerdings nur in privaten Häusern und Gärten. In der Steiermark heizt das die Debatte um ein Verbot des Gifts neu an.